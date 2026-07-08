Opslagcontainer op parkeervak Raamsdonksveer tijdelijk toegestaan

De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een opslagcontainer op een parkeervak tegenover Lavendelstraat 2 in Raamsdonksveer. Dit mag vanaf 21 augustus tot en met 30 december 2026.

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Het besluit gaat over het tijdelijk opslaan van spullen in een opslagcontainer. De aanvraag met zaaknummer Z2026-00000524 is op 29 juni 2026 goedgekeurd.

De container wordt geplaatst op een parkeervak aan de Lavendelstraat. In deze periode kunnen bewoners mogelijk minder parkeerplekken gebruiken. Voor meer informatie over het besluit kan contact worden opgenomen met de gemeente Geertruidenberg.