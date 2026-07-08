Berkenboom in Raamsdonksveer mogelijk gekapt na aanvraag

Op Landonk 6 in Raamsdonksveer is een aanvraag gedaan om een berkenboom te kappen. De gemeente beoordeelt deze aanvraag volgens de gebruikelijke procedure.

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De aanvraag voor het kappen van de berkenboom op Landonk 6 in Raamsdonksveer is op 28 juni 2026 ontvangen. Het gaat om het vellen van een houtopstand, dat geregistreerd staat onder zaaknummer Z2026-00000574.

De gemeente neemt binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag een besluit. Deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd. Ook kan de beoordeling worden uitgesteld als aanvullende informatie nodig is. Het besluitproces is onderdeel van de standaard werkwijze voor dit soort aanvragen.