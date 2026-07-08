Brand bij bedrijf in Made: brandweer vreesde explosie container

Op een industrieterrein in Made woedde woensdagochtend een grote brand. Het vuur begon in een container bij een bedrijf aan de Brieltjenspolder en verspreidde zich snel. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij, die in de wijde omgeving te zien was.

Vrees voor explosie bleek onterecht De container bleek geen gevaarlijke stoffen te bevatten, maar zat vol met plastic afval. Naast de container stond rond kwart over tien nog een tankwagen met dierlijke producten in brand.

Rond kwart over tien was de rook al afgenomen en was de brand onder controle. Rond twaalf uur was de brand helemaal geblust. De brandweer hield er aanvankelijk rekening mee dat de container zou ontploffen en schaalde daarom snel op naar een grote brand. Meerdere brandweerwagens kwamen ter plaatse.

Verder zijn een paar vaten van 1000 liter volledig weggebrand. Wat daarin zat, is nog niet bekend. Er wordt onderzocht of er gevolgen zijn voor het milieu. Er is een adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer bij het bedrijf.

Bedrijven uit voorzorg ontruimd

Andere bedrijven op het industrieterrein zijn uit voorzorg ontruimd. Rond half elf werd gekeken of zij weer aan het werk konden.

De brandweer wilde voorkomen dat het vuur zou overslaan naar het pand zelf. Volgens een woordvoerder van de brandweer gaat het om een bedrijf in de voedingsindustrie.

Rook tot in Waalwijk en Rijen te zien

De zwarte rookpluimen trokken direct na het uitbreken van de brand over de A59 in de richting van Oosterhout. Ook was de rook goed te zien in Waalwijk en Rijen. Het bleek niet nodig om de snelweg af te sluiten.