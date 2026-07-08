Brand op industrieterrein Made, zwarte rook in wijde omtrek te zien

Op een industrieterrein in Made woedt woensdagochtend een brand. Het vuur begon in een container bij een bedrijf aan de Brieltjenspolder en verspreidde zich snel. Daarbij kwam veel zwarte rook vrij, die in de wijde omgeving te zien was.

De brandweer hield er aanvankelijk rekening mee dat de container zou ontploffen en schaalde de brand daarom snel op naar een grote brand. Meerdere brandweerwagens kwamen ter plaatse. Naast de container stonden ook andere spullen op het terrein in brand.

Vrees voor gevaarlijke stoffen

De brandweerlieden wilden in eerste instantie voorkomen dat het vuur oversloeg naar het pand zelf. Een woordvoerder van de brandweer kon nog niet zeggen of er gevaarlijke stoffen op het terrein aanwezig zijn. Wel kwam er een adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer ter plaatse. Volgens de woordvoerder gaat het om een bedrijf in de voedingsindustrie.

Rond kwart voor tien woensdagochtend leek de ergste rookontwikkeling alweer afgenomen.

Rook tot in Waalwijk en Rijen te zien

De rook trok over de A59 in de richting van Oosterhout en was ook goed te zien in Waalwijk en Rijen. Het leek niet nodig om de snelweg af te sluiten.