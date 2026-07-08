Vergunning verleend voor vervangen schuurkap in Raamsdonksveer

De gemeente Geertruidenberg heeft toestemming gegeven voor het vervangen van de kap van een schuur aan de Julianalaan 132 in Raamsdonksveer.

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Het besluit is op 29 juni genomen en gaat over een technische bouwactiviteit. De eigenaar van de schuur mag de kap vervangen volgens de verleende vergunning.

Belangstellenden kunnen het besluit en de bijbehorende stukken inzien op verzoek. Wie het niet eens is met de vergunning kan tot en met 10 augustus bezwaar indienen. Daarbij moet het zaaknummer Z2026-00000397 vermeld worden.