Tijdelijke opslag toegestaan in Raamsdonksveer

De gemeente Geertruidenberg heeft een vergunning verleend voor tijdelijke opslag op enkele parkeervakken nabij het Spant 10 in Raamsdonksveer. Het gaat om een schaftkeet, wc en glasbokken, die vanaf 1 juli tot en met 8 september 2026 daar mogen staan.

Gevonden voor jou

Het besluit werd op 29 juni 2026 genomen en heeft betrekking op het opslaan van roerende zaken. De aangevraagde vergunning geldt voor een periode van ruim twee maanden.

De locatie in Raamsdonksveer, nabij het Spant 10, wordt tijdelijk gebruikt voor deze opslag. De maatregel is van toepassing tot 8 september 2026.