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Airco buitenunit gepland op zijgevel in Raamsdonksveer

Vandaag om 09:27

Op Vossendonk 24 in Raamsdonksveer is een aanvraag gedaan voor een airco buitenunit.

Gevonden voor jou

De gemeente heeft op 29 juni 2026 een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een airco buitenunit aan de zijgevel van een pand aan Vossendonk 24 in Raamsdonksveer. Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00000585 en valt onder de bouwactiviteiten van het omgevingsplan.

De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen acht weken. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd met zes weken of worden opgeschort als aanvullende informatie nodig is. Na beoordeling volgt een besluit over de toestemming voor het plaatsen van de buitenunit.

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