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Vier kanonschoten toegestaan op Wapenplaats in Geertruidenberg
Vandaag om 09:27
Op 19 september 2026 mogen vier kanonschoten worden gelost op de Wapenplaats in Geertruidenberg. De gemeente heeft hiervoor een ontheffing geluid verleend.
De kanonschoten zijn toegestaan tussen negen uur ’s ochtends en vijf uur ’s middags. Het betreft een speciale vergunning die rekening houdt met geluidsoverlast in de omgeving.
De ontheffing en bijbehorende stukken kunnen worden ingezien op verzoek. Dit kan zowel fysiek in de gemeentewinkel als online via Overheid.nl. De termijn voor inzage start op de donderdag na publicatie en loopt zes weken.
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