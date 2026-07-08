Schaapskooi met wolfsdak gepland aan Kerkstraat in Schijndel

De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een schaapskooi met wolfsdak aan de Kerkstraat in Schijndel. Het verzoek is ingediend op 5 juli 2026.

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De schaapskooi komt te staan op Kerkstraat 20 in Schijndel. Het ontwerp zal een zogenoemd wolfsdak hebben, een dak met schuine zijden aan alle kanten.

De aanvraag wordt volgens de standaard procedure beoordeeld. Binnen acht weken na ontvangst neemt de gemeente een besluit, al kan deze termijn één keer met zes weken worden verlengd. Ook kan de beoordeling worden uitgesteld als aanvullende informatie nodig is.