Woonunit in bijgebouw aangevraagd in Veghel

De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een woonunit in een bestaand bijgebouw aan de Bolstweg 16 in Veghel.

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Op 4 juli 2026 heeft de gemeente Meierijstad een aanvraag geregistreerd voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het plaatsen van een woonunit in een bestaand bijgebouw. De locatie bevindt zich aan de Bolstweg 16 in Veghel.

De gemeente beoordeelt de aanvraag binnen acht weken. Deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd of tijdelijk worden opgeschort als aanvullende informatie nodig is. Het zaaknummer voor deze aanvraag is OW-2026-3249.