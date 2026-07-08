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Ontdek

Vergunningsaanvraag voor Vlaamse schuur Hoge Donk 40

Vandaag om 09:35

Bij de gemeente Etten-Leur is een aanvraag ingediend voor een vergunning om onderhoudswerk aan een Vlaamse schuur op Hoge Donk 40 te legaliseren.

Gevonden voor jou

Op 29 juni 2026 heeft de gemeente Etten-Leur een aanvraag ontvangen om eerder uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden aan een Vlaamse schuur op Hoge Donk 40 officieel te maken. Dit adres ligt in postcodegebied 4879NB.

De aanvraag heeft een informatief karakter en belanghebbenden kunnen nog geen bezwaar maken. Dat kan pas zodra de gemeente een besluit heeft genomen over deze vergunning.

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