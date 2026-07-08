Woning Hoge Neerstraat 15 in Etten-Leur wordt gesplitst

In Etten-Leur is een overeenkomst gesloten voor het splitsen van een woning aan de Hoge Neerstraat 15. Vanaf donderdag 9 juli ligt een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ter inzage.

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De overeenkomst, die op 24 juni is ondertekend, regelt een financiële bijdrage in verband met het splitsen van de woning. Het document is openbaar en kan tot en met 20 augustus worden ingezien in het stadskantoor aan het Raadhuisplein 4 in Etten-Leur.

Er kan geen bezwaar of beroep worden aangetekend tegen deze overeenkomst. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het team bouwen, duurzaamheid en milieu van de gemeente.