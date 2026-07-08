Nieuwe plannen en vergunningen in Etten-Leur
De gemeente Etten-Leur heeft deze week meerdere omgevingsaanvragen en verleende vergunningen bekendgemaakt. Het gaat onder meer om een hondenpension, zonnepanelen en woninguitbreidingen.
In Etten-Leur zijn plannen ingediend voor diverse projecten, waaronder het plaatsen van een fietsenberging en schutting aan Schoonhout 172, en het huisvesten van maximaal vier personen aan Waterhoen 46. Ook wordt gevraagd om onderhoud aan een Vlaamse schuur te legaliseren, een woning aan Frederik van Eedenstraat 46 uit te breiden en een hondenpension met trainingscentrum te ontwikkelen aan Grauwe Polder 178.
Daarnaast zijn verschillende vergunningen verleend. Zo mag een woning aan Baai 128 worden uitgebreid en komen er zonnepanelen op een constructie bij een parkeerplaats aan Haansberg 39A. Het glastuinbouwbedrijf aan Teerlingstraat 13-Liesbosweg 223 krijgt toestemming voor uitbreiding en de herbouw van twee hallen aan Penningweg 52 is eveneens goedgekeurd.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer