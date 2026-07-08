Uitbreiding woning Frederik van Eedenstraat in Etten-Leur aangevraagd

Voor een woning aan de Frederik van Eedenstraat 46 in Etten-Leur is een vergunning aangevraagd voor uitbreiding en aanpassing.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 1 juli 2026 ingediend bij de gemeente Etten-Leur. Het project betreft het uitbreiden en veranderen van een halfvrijstaande woning aan de Frederik van Eedenstraat 46.

Deze aanvraag is voorlopig informatief. Bezwaar maken kan pas als er een besluit is genomen door de gemeente. Het interne kenmerk van de aanvraag is 2026ABB0442-01.