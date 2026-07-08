Herontwikkeling winkelcentrum Etten-Leur: 195 woningen en meer groen

De gemeente Etten-Leur en ontwikkelaar Unifore hebben een overeenkomst getekend voor de herontwikkeling van het winkelcentrum in het centrum. Dit moet leiden tot een toekomstbestendig en levendig gebied.

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In de plannen is ruimte voor ongeveer 195 appartementen op diverse plekken in en rondom het winkelcentrum. Verder komt er meer groen en wordt de openbare ruimte aangepakt. Het doel is om wonen, winkelen en ontmoeten beter te combineren.

De afgelopen jaren zijn de plannen verder uitgewerkt, waarbij rekening is gehouden met reacties van bewoners, ondernemers en de gemeenteraad. Onderwerpen zoals verkeersveiligheid, parkeren en privacy kregen daarbij extra aandacht.

De gemeente en Unifore werken de plannen de komende tijd uit tot een voorlopig ontwerp. Dit wordt later gepresenteerd aan betrokkenen, zoals omwonenden en ondernemers. De bouw start naar verwachting in 2028, met oplevering van de eerste woningen begin 2030.

Om overlast te beperken, wordt de herontwikkeling in fases uitgevoerd. Het winkelcentrum blijft tijdens de werkzaamheden gewoon open.