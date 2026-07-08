Hondenpension gepland in Etten-Leur

In Etten-Leur is een vergunning aangevraagd voor een hondenpension en trainingscentrum.

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De gemeente Etten-Leur heeft een aanvraag ontvangen voor het herontwikkelen van een pand aan Grauwe Polder 178. Het pand moet een bedrijfsfunctie krijgen als hondenpension en trainingscentrum.

De aanvraag is op 30 juni 2026 ingediend en heeft het interne kenmerk 2026ABB0440-01. Het betreft uitsluitend een informatieve melding; er kan nog geen bezwaar worden gemaakt.