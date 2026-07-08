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68 nieuwe woningen in Valkenswaard: TAM-omgevingsplan vastgesteld

Vandaag om 09:35

In Valkenswaard zijn plannen vastgesteld voor de bouw van 68 nieuwe woningen aan de Le Sage ten Broekstraat. Het TAM-omgevingsplan, dat op 25 juni 2026 is gewijzigd door de gemeenteraad, ligt vanaf 9 juli zes weken ter inzage.

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De plannen omvatten de sloop van bestaande bebouwing en de bouw van twee wooncomplexen. Het eerste gebouw zal 43 sociale huurappartementen bevatten en het tweede gebouw biedt ruimte aan 25 koopappartementen.

Het vastgestelde omgevingsplan is digitaal te raadplegen via de gemeentelijke website en andere officiële platforms. De documenten zijn beschikbaar tot en met 19 augustus 2026.

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