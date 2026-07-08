Melding mobiel breken bouwafval in Valkenswaard

Sloop- en Grondwerken M. Heezen B.V. heeft een melding gedaan voor het mobiel breken van bouw- en sloopafval aan de John F. Kennedylaan in Valkenswaard. Dit gebeurt tussen 17 augustus en 17 november.

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Op de locatie John F. Kennedylaan 25-27 in Valkenswaard zal bouw- en sloopafval ter plekke worden fijngemaakt door Sloop- en Grondwerken M. Heezen B.V. Dit proces, ook wel mobiel puinbreken genoemd, vindt plaats gedurende twintig werkdagen binnen de periode van 17 augustus 2026 tot en met 17 november 2026.

De melding is gedaan op grond van het Besluit bouwwerken leefomgeving. Het gaat hier om een kennisgeving, wat betekent dat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen deze melding.