Gemeente Deurne ontvangt aanvraag voor 55 appartementen

De gemeente Deurne heeft een aanvraag ontvangen voor het bouwen van 55 appartementen aan de Dunantweg.

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Op 3 juli 2026 heeft de gemeente Deurne een aanvraag binnengekregen voor het bouwen van 55 appartementen op verschillende adressen aan de Dunantweg. Het gaat om locaties met huisnummers 18 tot en met 30, inclusief de subnummers, in postcodegebied 5751 CB.

De aanvraag valt onder de omgevingsplanactiviteit ‘bouw’. De gemeente behandelt deze volgens de gebruikelijke procedure, waarbij doorgaans binnen acht weken een besluit wordt genomen. Deze termijn kan één keer met zes weken worden verlengd of worden opgeschort als er aanvullende informatie nodig is.