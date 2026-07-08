Vergunning verleend voor mestopslag aan Lupinenweg in Deurne

De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor mestopslag op de Lupinenweg 6a. Het herstelbesluit, dat op 6 juli 2026 is genomen, gaat over een milieubelastende activiteit.

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Op de locatie aan de Lupinenweg 6a in Deurne mag dierlijke mest worden opgeslagen. Dit is vastgelegd in een herstelbesluit dat onderdeel is van een omgevingsvergunning. De zaak is geregistreerd onder nummer HZ-2024-1441.

Het besluit en bijbehorende documenten zijn beschikbaar voor inzage. Belanghebbenden kunnen contact opnemen met de gemeente voor meer informatie over de stukken. Het herstelbesluit heeft gevolgen voor de milieubelastende activiteit op deze locatie.