Restverontreiniging aan Collse Hoefdijk in Nuenen krijgt nazorg

De gemeente Nuenen heeft besloten nazorgmaatregelen op te leggen voor de restverontreiniging op een locatie aan de Collse Hoefdijk. Dit is nodig na een eerdere bodemsanering.

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Het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Nuenen is op 3 juni 2026 genomen. Het gaat om een perceel nabij huisnummer 9 aan de Collse Hoefdijk, waar na de sanering nog sterke verontreiniging in de bodem is achtergebleven. Er worden maatregelen opgelegd om de situatie te beheren en dit wordt kadastraal vastgelegd.

De stukken met details over het besluit zijn te bekijken via het digitale publicatieblad op de website voor officiële bekendmakingen. Het besluit is inmiddels in werking getreden.