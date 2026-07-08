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Melding ophogen perceel met grond in Nuenen

Vandaag om 09:36

In Nuenen heeft Van Berkel Bouwstoffen & Transport een melding gedaan voor het ophogen van een perceel met grond. Dit is bedoeld voor de bouw van een woonhuis aan de Jan van Schijnveltlaan.

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De gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten heeft op 25 juni een melding ontvangen volgens het Besluit activiteiten leefomgeving. Het gaat om het toepassen van grond op of in de landbodem. Grond wordt gebruikt om een perceel op te hogen, wat nodig is voor de bouw van een woning.

Deze melding is uitsluitend een kennisgeving. Er kunnen geen bezwaren tegen worden ingediend. Het DSO-verzoeknummer is 2026062501905 en het zaaknummer is Z-2026-010954.

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