Vergunning verleend voor woningverbouwing in Nuenen

De gemeente Nuenen heeft toestemming gegeven voor het verbouwen van een woning en bijgebouwen aan de Nieuw Ervensestraat 17. De vergunning werd op 6 juli 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

Het gaat om een woning en bijgebouwen aan de Nieuw Ervensestraat 17 in Nuenen. De omgevingsvergunning is verleend door burgemeester en wethouders van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

De vergunning treedt in werking een dag na bekendmaking. Wie het niet eens is met het besluit, heeft zes weken na de verzenddatum de tijd om bezwaar te maken. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van een formulier op de website van de gemeente.