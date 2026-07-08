Uitstel beslissing omgevingsvergunning voor dakkapellen in Best

De gemeente Best heeft de beslissing op een vergunningaanvraag voor dakkapellen aan de Burgemeester Notermansstraat met zes weken uitgesteld.

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Het gaat om een aanvraag voor het plaatsen van twee dakkapellen op een woning aan de Burgemeester Notermansstraat 28 in Best. De vergunning heeft betrekking op een bouwactiviteit zoals beschreven in het omgevingsplan.

Het dossiernummer van deze aanvraag is Z2026-00000907. Tegen het besluit van de gemeente om de beslissing uit te stellen, kan geen bezwaar worden gemaakt.