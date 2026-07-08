Gemert krijgt nieuwe geldautomaat met recht van opstal

De gemeente Gemert-Bakel heeft plannen om een geldautomaat te plaatsen op een perceel van 11 m². Geldmaat B.V. is de enige partij die hiervoor interesse heeft getoond.

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De nieuwe geldautomaat komt te staan op een perceel dat kadastraal bekend is als sectie M, nummer 4121 en 5141 (gedeeltelijk). Het gaat om een huurafhankelijk recht van opstal, wat betekent dat de grond wordt gebruikt tegen betaling en onder specifieke voorwaarden.

Uit de toetsing van de gemeente blijkt dat Geldmaat B.V., die geldautomaten beheert voor gezamenlijke banken, de enige serieuze geïnteresseerde is. De gemeente wil daarom met deze partij verder gaan. Binnen twintig dagen na publicatie van dit besluit wordt het definitieve recht van opstal geregeld, tenzij er juridische bezwaren worden ingediend.

Met deze stap voldoet de gemeente aan een uitspraak van de Hoge Raad uit 2021. De geldautomaat moet zorgen voor betere toegankelijkheid van contant geld voor inwoners en bezoekers van Gemert.