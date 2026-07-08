Schoorsteen Gemert aangewezen als gemeentelijk monument

De schoorsteen achter Schoolstraat 18 in Gemert is aangewezen als gemeentelijk monument. Het bouwwerk, dat deel uitmaakt van de voormalige Textielfabriek Van den Acker, herinnert aan de bloeiende textielindustrie van het dorp. Het college van burgemeester en wethouders nam dit besluit op 23 juni.

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De schoorsteen vertegenwoordigt de sociaaleconomische ontwikkeling van Gemert in de negentiende en twintigste eeuw. Het bouwwerk is een beeldmerk van de industrialisatie en heeft een bijzondere herinneringswaarde. De schoorsteen, gebouwd in 1929, is circa 20 tot 25 meter hoog en valt op door zijn vormgeving en historische waarde.

Het object is bovendien zeldzaam: het is de enige overgebleven schoorsteen die verwijst naar de rijke textielhistorie van Gemert. Samen met andere onderdelen van de voormalige Textielfabriek vormt het een ensemble dat belangrijk is voor het erfgoed van het dorp. De schoorsteen verkeert grotendeels in originele staat, hoewel enkele latere aanpassingen afbreuk doen aan de gaafheid.

Met deze aanwijzing als monument blijft de schoorsteen behouden als historisch symbool van Gemert en haar textielverleden.