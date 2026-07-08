Pand Schoolstraat 18 in Gemert aangewezen als gemeentelijk monument

Het pand aan Schoolstraat 18 in Gemert is door de gemeente officieel aangewezen als gemeentelijk monument. Het gebouw maakt deel uit van de voormalige Textielfabriek Van den Acker en heeft hoge cultuurhistorische waarde.

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Het pand uit 1931 is van belang vanwege zijn rol in de geschiedenis van de textielindustrie in Gemert. Het gebouw is gebouwd in een traditionalistische stijl en vormt samen met andere gebouwen in de omgeving een historisch ensemble. De monumentencommissie heeft positief geadviseerd om het pand deze status toe te kennen.

Naast de sociaaleconomische betekenis, heeft het pand ook architectonische waarde. De bouwstijl en details zoals stalen vensters en baksteengevels benadrukken de historische waarde. Hoewel er in de loop der jaren aanpassingen zijn gedaan, zijn de hoofdvorm en gevelindeling grotendeels behouden gebleven. Dit draagt bij aan de herkenbaarheid en waarde van het gebouw.

Het besluit is vastgesteld tijdens de openbare vergadering op 23 juni 2026. Met de monumentstatus wordt het pand beschermd en blijft het een blijvende herinnering aan de textielgeschiedenis van Gemert.