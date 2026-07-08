Arbeiderswoning in Gemert aangewezen als gemeentelijk monument

Een woning aan de Schoolstraat 14 in Gemert is officieel aangewezen als gemeentelijk monument. Het pand vertegenwoordigt de rijke geschiedenis van de textielindustrie en heeft een hoge cultuurhistorische waarde.

Gevonden voor jou

De arbeiderswoning, onderdeel van een rij van drie woningen, staat aan de westzijde van Gemerts centrum op het Van den Ackerterrein. Het pand weerspiegelt de sociaaleconomische ontwikkeling van de negentiende en twintigste eeuw en is een representant van de welvarende textielindustrie in Gemert.

De woning is gebouwd in 1933 en valt op door zijn traditioneelambachtelijke bouwstijl met originele details zoals granito vloeren, een marmeren schoorsteenmantel en een art-deco trapleuning. Zowel het exterieur als interieur is grotendeels in oorspronkelijke staat behouden. Dit maakt het pand zeldzaam en waardevol op lokaal niveau.

Het besluit tot aanwijzing is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel, na een positief advies van de monumentencommissie. Het pand vormt een ensemble met andere historische gebouwen in de Schoolstraat en Ruijschenberghstraat.