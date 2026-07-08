Schoolstraat 12 in Gemert aangewezen als gemeentelijk monument

Het pand aan Schoolstraat 12 in Gemert is officieel benoemd tot gemeentelijk monument. Dit besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel, mede op advies van de monumentencommissie.

Gevonden voor jou

Het pand Schoolstraat 12 maakt deel uit van het Van den Ackerterrein en wordt gewaardeerd vanwege zijn historische en architectonische betekenis. Het gebouw uit 1933 representeert de sociaaleconomische ontwikkeling van Gemert in de negentiende en twintigste eeuw, met een directe link naar de welvarende textielindustrie van die tijd.

De arbeiderswoning is gebouwd in een traditioneel ambachtelijke stijl en heeft een hoge cultuurhistorische waarde. Kenmerkend zijn onder andere de bakstenen gevels, glas-in-loodramen en de oorspronkelijke kapconstructie. Hoewel de woning in de loop der jaren is aangepast, blijft de hoofdvorm en een groot deel van de gevels origineel. Het pand vormt samen met andere gebouwen een ensemble dat verbonden is aan de Textielfabriek Van den Acker.

Met deze aanwijzing wordt de woning beschermd als belangrijk onderdeel van het historische erfgoed van Gemert. Het besluit is officieel vastgesteld tijdens de openbare vergadering op 23 juni 2026.