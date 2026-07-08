Pand Ruijschenberghstraat 14 in Gemert nu gemeentelijk monument

Het pand aan de Ruijschenberghstraat 14 in Gemert is aangewezen als gemeentelijk monument. Het gebouw uit 1935 is belangrijk vanwege zijn rol in de textielgeschiedenis van Gemert en de kenmerkende bouwstijl.

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Het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel heeft besloten het pand aan de Ruijschenberghstraat 14 te beschermen als gemeentelijk monument. Het gebouw, dat ooit dienst deed als directeurswoning van de Textielfabriek Van den Acker, weerspiegelt de sociaaleconomische ontwikkeling van Gemert in de negentiende en twintigste eeuw.

Het pand is gebouwd in 1935 in een traditionalistische bouwstijl en maakt deel uit van het Van den Ackerterrein. Het bezit een hoge mate van oorspronkelijke gaafheid en enkele bijzondere interieurdetails, zoals paneeldeuren, een originele trap met balustrade en tegellambrisering. Wel is het dubbelglas dat later is aangebracht een aantasting van de oorspronkelijke uitstraling.

De monumentencommissie heeft positief geadviseerd over de aanwijzing, mede vanwege de cultuurhistorische waarde en herinnering aan de bloeiende textielindustrie in Gemert. Het gebouw vormt bovendien een ensemble met andere historische panden aan de Schoolstraat.