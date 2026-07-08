Pand Schoolstraat 16 in Gemert wordt gemeentelijk monument

Het pand aan Schoolstraat 16 in Gemert is aangewezen als gemeentelijk monument. Het gebouw, dat deel uitmaakt van het Van den Ackerterrein, is waardevol vanwege zijn sociaaleconomische geschiedenis en traditionele bouwstijl.

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Het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel heeft besloten het pand aan Schoolstraat 16 te erkennen als gemeentelijk monument. Volgens de monumentencommissie, die op 31 mei 2023 positief adviseerde, heeft het pand een belangrijke cultuurhistorische waarde. Het weerspiegelt de welvarende textielindustrie in Gemert tijdens de negentiende en twintigste eeuw en is kenmerkend voor de traditionalistische bouwstijl.

Het pand maakt deel uit van de Textielfabriek Van den Acker en heeft een hoge mate van gaafheid. Zowel het interieur als het exterieur zijn grotendeels origineel behouden, ondanks enkele latere aanpassingen. Het gebouw, dat in 1907 werd gebouwd, heeft zeldzaamheidswaarde door zijn unieke kenmerken en staat symbool voor de historische ontwikkeling van Gemert.