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Gemeente Vught wil tien dode bomen kappen
Vandaag om 09:36
De gemeente Vught heeft een aanvraag ontvangen om tien dode bomen te kappen op diverse locaties. De aanvraag is binnengekomen op 25 juni.
De bomen die gekapt moeten worden, staan verspreid over verschillende plekken in Vught. Het gaat om een vergunningaanvraag om de dode bomen te verwijderen, met als doel de veiligheid en het onderhoud van de openbare ruimte te waarborgen.
De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z26 – 308045. Burgemeester en wethouders van Vught hebben deze aanvraag openbaar gemaakt en zullen deze verder beoordelen.
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