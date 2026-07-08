Gemeente Vught wil tien dode bomen kappen

De gemeente Vught heeft een aanvraag ontvangen om tien dode bomen te kappen op diverse locaties. De aanvraag is binnengekomen op 25 juni.

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De bomen die gekapt moeten worden, staan verspreid over verschillende plekken in Vught. Het gaat om een vergunningaanvraag om de dode bomen te verwijderen, met als doel de veiligheid en het onderhoud van de openbare ruimte te waarborgen.