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Gemeente Vught geeft vergunning voor 44 nieuwe woningen
Vandaag om 09:36
De gemeente Vught heeft een vergunning verleend voor de bouw van 44 woningen op verschillende locaties in de wijk. Het besluit is op 25 juni 2026 verzonden.
De nieuwe woningen komen onder meer aan de Jo v.d. Meerendonkstraat, David Kokerstraat, Willem Joorenstraat, Mr. Harry Hollalaan, Dominee M.C. van Wijhepad en Prinsenlaan. Het gaat om een totaal van 44 woningen die gerealiseerd mogen worden.
De vergunning is verzonden op 25 juni 2026. Hiermee heeft de gemeente toestemming gegeven om af te wijken van de regels in het omgevingsplan voor deze bouwprojecten.
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