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Omgevingsvergunning aangevraagd voor woningbouw in Vught
Vandaag om 09:36
Er is een aanvraag binnengekomen bij de gemeente Vught voor het bouwen van een woning op perceel E 3847, nabij Jagersboschlaan 18. De aanvraag is op 1 juli 2026 ingediend.
De gemeente Vught heeft een aanvraag ontvangen voor een vergunning om een nieuwe woning te bouwen. Het gaat om perceel E 3847, gelegen in de buurt van Jagersboschlaan 18.
De aanvraag, met referentienummer Z26 – 308292, is ingediend op 1 juli 2026. Burgemeester en wethouders hebben dit bekendgemaakt. Het verzoek wordt nu beoordeeld.
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