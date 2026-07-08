Omgevingsvergunning aangevraagd voor woningbouw in Vught

Er is een aanvraag binnengekomen bij de gemeente Vught voor het bouwen van een woning op perceel E 3847, nabij Jagersboschlaan 18. De aanvraag is op 1 juli 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

De gemeente Vught heeft een aanvraag ontvangen voor een vergunning om een nieuwe woning te bouwen. Het gaat om perceel E 3847, gelegen in de buurt van Jagersboschlaan 18.

De aanvraag, met referentienummer Z26 – 308292, is ingediend op 1 juli 2026. Burgemeester en wethouders hebben dit bekendgemaakt. Het verzoek wordt nu beoordeeld.