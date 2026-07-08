Vergunning verleend voor woningbouw aan Martinilaan in Vught

Burgemeester en wethouders van Vught hebben een vergunning verleend voor het bouwen van een woning met bijgebouw aan de Martinilaan 35. De vergunning is op 30 juni verzonden.

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De aanvraag betreft de bouw van een woning met een aangebouwd bijgebouw op het adres Martinilaan 35 in Vught. De vergunning draagt het kenmerk Z25-299041 en is op 30 juni 2026 verzonden.

Het besluit is onderdeel van de gebruikelijke vergunningsprocedures van de gemeente Vught. Dit betekent dat er voorafgaand aan de goedkeuring diverse controles zijn uitgevoerd om te voldoen aan de geldende bouwregels en andere vereisten.