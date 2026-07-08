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Vught ontvangt aanvraag voor kappen van tien dode bomen
Vandaag om 09:36
In Vught is een aanvraag ingediend om tien dode bomen te kappen op diverse locaties. De gemeente heeft deze aanvraag op 25 juni ontvangen.
De aanvraag betreft het verwijderen van tien bomen die niet meer gezond zijn. Het gaat om verschillende plekken binnen de gemeente Vught. Het dossiernummer van de aanvraag is Z26 – 307957.
Het college van burgemeester en wethouders heeft deze aanvraag bekendgemaakt. De aanvraag is ingediend op 25 juni 2026.
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