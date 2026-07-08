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Vergunning verleend voor aanpassing stationsgebouw Vught
Vandaag om 09:36
De gemeente Vught heeft toestemming gegeven voor werkzaamheden aan het stationsgebouw aan de Stationsstraat. Het gaat om het verplaatsen van keldertrappen en een extra opening in het gebouw.
Op perceel L 3119 bij de Stationsstraat in Vught mogen keldertrappen ondergronds worden verplaatst. Daarnaast wordt er een extra opening gemaakt in het stationsgebouw. De vergunning voor deze aanpassingen is op 2 juli 2026 verzonden door de gemeente.
Het stationsgebouw in Vught is een rijksmonument. De werkzaamheden zijn technisch van aard en hebben betrekking op het aanpassen van de bestaande structuur van het gebouw.
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