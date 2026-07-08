Vergunning aangevraagd voor beroep aan huis in St. Willebrord

In St. Willebrord is een vergunning aangevraagd voor een beroep aan huis op de Leeuwerikstraat.

Gevonden voor jou

De gemeente Rucphen heeft een aanvraag ontvangen voor een vergunning om een beroep aan huis te starten op het adres Leeuwerikstraat 121 in St. Willebrord. De aanvraag is ingediend op 23 juni en de gemeente verwacht uiterlijk 18 augustus een besluit te nemen.

Een omgevingsvergunning is nodig om toestemming te krijgen voor activiteiten zoals bouwen, slopen of het starten van een bedrijf aan huis. Wanneer de vergunning wordt verleend, zal de gemeente dit bekendmaken en zijn de documenten hierover in te zien.