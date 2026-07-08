Uitbreiding van loods gepland aan Kapelstraat in Zegge

De gemeente Rucphen heeft een aanvraag ontvangen voor het uitbreiden van een loods aan de Kapelstraat in Zegge. Het besluit hierover wordt naar verwachting voor 21 augustus genomen.

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Op het adres Kapelstraat 4 in Zegge is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de uitbreiding van een bestaande loods. De gemeente Rucphen heeft deze aanvraag op 26 juni ontvangen.

Een omgevingsvergunning is nodig om toestemming te krijgen voor bouw- of verbouwprojecten. De gemeente laat met deze melding weten dat er mogelijk veranderingen in de omgeving plaatsvinden. Het besluit over de aanvraag wordt naar verwachting uiterlijk 21 augustus 2026 genomen.

Na een eventueel positief besluit publiceert de gemeente opnieuw een bericht, waarna betrokkenen de documenten kunnen inzien en reageren. Voor vragen over de aanvraag kan contact worden opgenomen met de gemeente Rucphen via telefoonnummer 0165-349500.