Vergunning aangevraagd voor aanbouw in St. Willebrord

In St. Willebrord is een vergunning aangevraagd voor een aanbouw aan een woning.

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De gemeente Rucphen heeft op 30 juni een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een aanbouw op een woning aan de Schubertstraat 1 in St. Willebrord. De gemeente verwacht uiterlijk 25 augustus een besluit te nemen over de aanvraag.

Een omgevingsvergunning is nodig voor bouw- en verbouwprojecten, zodat wordt gecontroleerd of plannen voldoen aan de regels. Als de vergunning wordt verleend, publiceert de gemeente opnieuw een bericht met meer informatie. Op dit moment kunnen mensen de aanvraag alleen bekijken en vragen stellen aan de gemeente.