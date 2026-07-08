Vergunning geweigerd voor verbouwing bedrijfspand in Waalre

De gemeente Waalre heeft de omgevingsvergunning geweigerd voor het verbouwen en splitsen van een bedrijfspand aan de Valkenswaardseweg 15a.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag voor het aanpassen en opsplitsen van het pand aan de Valkenswaardseweg 15a in Waalre. De vergunning is op 29 juni 2026 door het college van burgemeester en wethouders afgewezen.

Het besluit volgt na een standaardprocedure. De reden voor de weigering wordt niet vermeld in de openbare bekendmaking. Het project betrof een zakelijke herontwikkeling van het pand.