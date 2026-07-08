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Vergunning geweigerd voor verbouwing bedrijfspand in Waalre
Vandaag om 09:36
De gemeente Waalre heeft de omgevingsvergunning geweigerd voor het verbouwen en splitsen van een bedrijfspand aan de Valkenswaardseweg 15a.
Het gaat om een aanvraag voor het aanpassen en opsplitsen van het pand aan de Valkenswaardseweg 15a in Waalre. De vergunning is op 29 juni 2026 door het college van burgemeester en wethouders afgewezen.
Het besluit volgt na een standaardprocedure. De reden voor de weigering wordt niet vermeld in de openbare bekendmaking. Het project betrof een zakelijke herontwikkeling van het pand.
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