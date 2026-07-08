Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning geweigerd voor verbouwing bedrijfspand in Waalre

Vandaag om 09:36

De gemeente Waalre heeft de omgevingsvergunning geweigerd voor het verbouwen en splitsen van een bedrijfspand aan de Valkenswaardseweg 15a.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag voor het aanpassen en opsplitsen van het pand aan de Valkenswaardseweg 15a in Waalre. De vergunning is op 29 juni 2026 door het college van burgemeester en wethouders afgewezen.

Het besluit volgt na een standaardprocedure. De reden voor de weigering wordt niet vermeld in de openbare bekendmaking. Het project betrof een zakelijke herontwikkeling van het pand.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Waalre

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.