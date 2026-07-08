HOCO-clubgebouw Oisterwijk krijgt mogelijk nieuwe bestemming

Het clubgebouw van hockeyvereniging HOCO aan de Sportlaan in Oisterwijk krijgt mogelijk een nieuwe bestemming. Er is een aanvraag ingediend om de regels van het omgevingsplan aan te passen.

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Bij de gemeente Oisterwijk is een aanvraag binnengekomen om de bestemming van het clubgebouw van HOCO aan de Sportlaan 10 te wijzigen. Het verzoek, met zaaknummer 1056286, is op 26 juni 2026 ingediend. De aanvraag betreft het afwijken van regels in het huidige omgevingsplan.

Belangstellenden kunnen de stukken opvragen bij de gemeente. Daarvoor moeten naam, zaaknummer, omschrijving en eventueel het adres van de vergunning worden doorgegeven. Op dit moment is het niet mogelijk om bezwaar of beroep in te dienen. Dit kan pas zodra de gemeente een besluit heeft genomen over de aanvraag.