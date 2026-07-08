Omgevingsvergunning voor tijdelijk wonen in Moergestel aangevraagd

Voor een gebouw aan de Kloosterdreef in Moergestel is een vergunning aangevraagd om het tijdelijk te mogen bewonen.

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Het gaat om het pand op Kloosterdreef 4 in Moergestel, waarvoor op 30 juni een aanvraag is ingediend bij de gemeente Oisterwijk. De aanvrager wil afwijken van de regels in het omgevingsplan om het gebouw tijdelijk te kunnen bewonen.

De aanvraag betreft een bouwtechnische activiteit en is gekoppeld aan zaaknummer 1056516. Op dit moment is er nog geen besluit genomen over de aanvraag. Pas daarna kan bezwaar of beroep worden aangetekend.