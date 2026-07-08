Vergunningsaanvraag voor nieuwe woning in Moergestel

In Moergestel is een vergunning aangevraagd voor de bouw van een nieuwe woning.

Gevonden voor jou

Op Roozendries 12 in Moergestel is een aanvraag ingediend voor het bouwen van een nieuwe woning. De aanvraag, met zaaknummer 1056534, is op 30 juni 2026 binnengekomen bij het college van de gemeente Oisterwijk.

De stukken die bij deze aanvraag horen, kunnen op verzoek worden ingezien. Hiervoor moet een e-mail worden gestuurd naar [email protected] met de naam van de vergunning, het zaaknummer, een omschrijving en eventueel het adres. Er kan pas bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld zodra er een besluit over de aanvraag is genomen.