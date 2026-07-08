Garage in Oisterwijk wordt verhoogd en verlengd

De eigenaar van een woning aan de Groenstraat 47 in Oisterwijk heeft een vergunning aangevraagd om zijn garage te verhogen en te verlengen. Het verzoek is ingediend bij de gemeente op 25 juni.

Gevonden voor jou

De aanvraag om de garage aan te passen is geregistreerd onder zaaknummer 1056232 en valt onder de categorie bouwactiviteiten. Het gaat om technische wijzigingen aan de garage.

De benodigde stukken voor deze aanvraag zijn op verzoek in te zien bij de gemeente Oisterwijk. Geïnteresseerden kunnen hiervoor een e-mail sturen naar het adres [email protected]. Het is belangrijk om daarbij het zaaknummer, een omschrijving en eventueel het adres te vermelden.

Er kan nog geen bezwaar worden gemaakt tegen deze aanvraag. Dit wordt pas mogelijk nadat de gemeente een besluit heeft genomen.