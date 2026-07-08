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Horecavergunning aangevraagd voor Brasa in Uden
Vandaag om 09:36
Op 29 juni is een vergunning aangevraagd voor Brasa aan Zuiderpassage 6 in Uden.
Het gaat om een horecavergunning voor de exploitatie van een openbare inrichting. De aanvraag is ingediend op basis van artikel 2:28, lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Maashorst.
Brasa wil op de locatie Zuiderpassage 6, 5401 GJ Uden, een horecagelegenheid gaan exploiteren. De gemeente zal de aanvraag beoordelen volgens de geldende regels.
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