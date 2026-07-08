Woning op Bitswijk in Uden mogelijk gesplitst

De gemeente Maashorst heeft een aanvraag ontvangen voor het splitsen van een woning aan de Bitswijk 14 en 14B in Uden. Het gaat om een bouwactiviteit volgens het omgevingsplan.

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Op 3 juli 2026 is bij de gemeente een aanvraag ingediend om een woning op de Bitswijk 14 en 14B te splitsen. Het betreft een bouwactiviteit die past binnen het omgevingsplan. De zaak is geregistreerd onder nummer 55431-2026.

Dit is een kennisgeving van de ontvangst van de aanvraag. Het is niet mogelijk om hier formeel op te reageren. Voor inzage in de aanvraag kan contact worden opgenomen met de gemeente Maashorst.