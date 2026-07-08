Nieuwe woning gepland aan Heufkensweg in Uden

Initiatiefnemer heeft plannen om een vrijstaande woning te bouwen aan de Heufkensweg in Uden. Hiervoor is op 25 juni een overeenkomst gesloten met de gemeente Maashorst.

Gevonden voor jou

De woning komt in het gebied aan de Heufkensweg, dat bestaat uit de kadastrale percelen Uden, sectie S, nummers 72, 73 en 74. De initiatiefnemer neemt de ontwikkeling en realisatie van het project volledig voor eigen rekening en risico.

In de overeenkomst is vastgelegd dat de initiatiefnemer een bijdrage betaalt aan de gemeente om de kosten voor het gebied te dekken. Verder zorgt de gemeente voor de benodigde procedures en vergunningen binnen de geldende regels. Eventuele financiële tegenvallers zijn voor rekening van de initiatiefnemer.

Tegen de zakelijke beschrijving van de overeenkomst en de inhoud ervan kunnen geen bezwaren of beroep worden aangetekend.