Modernisering KPN antenne in Zeeland

De gemeente Maashorst heeft een aanvraag ontvangen voor het moderniseren van de KPN antenne-installatie op Kerkstraat 53 in Zeeland. Het gaat om aanpassingen aan een monumentale locatie.

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Op 5 juli 2026 heeft de gemeente Maashorst een aanvraag ontvangen voor het aanpassen van de bestaande antenne-installatie van KPN. Dit betreft zowel technische verbeteringen als wijzigingen binnen het omgevingsplan.

De aanvraag is gedaan voor activiteiten op een rijksmonument en technische bouwaanpassingen. Het monumentale karakter van de locatie speelt hierbij een belangrijke rol.

De zaak is geregistreerd onder nummer 55447-2026 en kan worden ingezien via de gemeente. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het omgevingsloket van de gemeente Maashorst.