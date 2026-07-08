Bomenkap aangevraagd aan Land van Ravensteinstraat in Uden

Voor een locatie in Uden is een vergunning aangevraagd voor het kappen van twee bomen.

Gevonden voor jou

Op 3 juli heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning aan de Land van Ravensteinstraat 50 in Uden. Het gaat om het verwijderen van twee bomen op deze locatie.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 55400-2026. Het is een kennisgeving van ontvangst, wat betekent dat hierop niet formeel gereageerd kan worden. Voor meer informatie over de aanvraag kan contact opgenomen worden met de gemeente.